A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta perşembe günü deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçına Bregenz kentinde çıkacak. Rieden-Vorkloster Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Türkiye, ikinci maçını ise 10 Kasım Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçına Bregenz kentinde çıkacak. Rieden-Vorkloster Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Türkiye, ikinci maçını ise 10 Kasım Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile yapacak.