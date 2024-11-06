A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta perşembe günü deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'ya konuk olacak
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06 Kasım 2024 13:35
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta perşembe günü deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçına Bregenz kentinde çıkacak. Rieden-Vorkloster Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye, ikinci maçını ise 10 Kasım Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile yapacak.

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