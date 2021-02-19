A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan 3 oyuncu çıkarıldı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncular Ege Arar, Sadık Emir Kabaca ve Yiğit Arslan'ın kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



Milli takımın, hazırlıklarına aday kadroda yer alan 14 oyuncuyla devam edeceği aktarıldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarın saat 17.00'de İsveç, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de ise Hırvatistan ile kritik müsabakalar oynayacak.







