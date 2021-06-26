A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk çalışmasını yaptı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk çalışmasını yaptı
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26 Haziran 2021 18:08
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Victoria kentinde başantrenör Orhun Ene yönetimindeki antrenmana Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da katıldı.

29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yer alacak ay-yıldızlı ekip ilk maçını 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile oynayacak. Milliler 1 Temmuz Perşembe günü ise aynı saatte Çekya ile karşılaşacak.


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