A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

Deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu mücadele için Atina'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti
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24 Şubat 2022 13:46
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda cuma deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Atina'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın business yolcuları kontuvarında bilet ve bagaj işlemlerini yapıp pasaport kontrolünden geçerek uçağa geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak Yunanistan maçının ardından yurda dönecek.

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