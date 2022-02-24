A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda cuma deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.
Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Atina'ya hareket etti.
Ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın business yolcuları kontuvarında bilet ve bagaj işlemlerini yapıp pasaport kontrolünden geçerek uçağa geçti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak Yunanistan maçının ardından yurda dönecek.
Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Atina'ya hareket etti.
Ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın business yolcuları kontuvarında bilet ve bagaj işlemlerini yapıp pasaport kontrolünden geçerek uçağa geçti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak Yunanistan maçının ardından yurda dönecek.