A Milli Basketbol Takımı'nda bir eksik daha

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer, İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
A Milli Basketbol Takımı'nda bir eksik daha
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22 Şubat 2020 17:23
A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer, İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Şehmus Hazer'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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