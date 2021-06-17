A Milli Basketbol Takımı'nın Venezuela maçı iptal edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.