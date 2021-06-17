A Milli Basketbol Takımı'nın Venezuela maçı iptal edildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Basketbol Takımı'nın Venezuela maçı iptal edildi
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17 Haziran 2021 13:00
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bugün Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanması planlanan Venezuela karşılaşması, rakip takımda yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

 


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