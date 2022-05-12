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A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan

Ay-yıldızlı takım, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında cumartesi günü Bulgaristan ile TSİ 17.15'te karşı karşıya gelecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya110011487272
2Türkiye1100726842
3Belçika1100797632
4Gürcistan10017679-31
5Karadağ10016872-41
6Bulgaristan100187114-271
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