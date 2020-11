A Milli Basketbol Takımı, Hırvatistan ve Hollanda karşısında galibiyete inanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, milli basketbolcular Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Doğuş Balbay, Metecan Birsen ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.



TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, iki kritik maça çıkacaklarını belirterek, "Shane Larkin ilk kez milli takım formasını giyecek. Onunla beraber büyük başarıların altına imza atabileceğimizi düşünüyorum. Alperen Şengün gibi henüz 18 yaşında, ilk kez A Milli Takım formasını giyecek genç bir ismimiz de var. Seyircimiz tribünlerde bizlerle olamayacak ancak yine de tabii ki onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Umarım en iyi mücadeleyi göstererek Türk milletini sevindiririz." ifadelerini kullandı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de elemelere iyi bir başlangıç yapamadıklarını hatırlatarak, "Bu yüzden evimizdeki bu iki maçı kazanmak bizler için çok önemli. Gönül isterdi ki seyircilerimiz de bizlerle olabilsin ancak Türk insanının desteğinin her zaman arkamızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni başantrenörümüzle birlikte yoğun ve iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Milli formayı giyen her oyuncumuza güvenimiz tam. İki maçı da kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Orhun Ene: "İki maçımız da çok kritik''



Milli takımın yeni başantrenörü Orhun Ene, kısa bir hazırlıklar iki önemli maça çıkacaklarını aktardı.



FIBA ve THY Avrupa Ligi fikstürleri nedeniyle milli takımların yeterli hazırlık süresi bulamadığını dile getiren Ene, şunları kaydetti:



"Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım iki maç sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız."



- Larkin: "Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum"



Milli basketbolcu Shane Larkin, ay-yıldızlı formayı ilk kez giyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.



Verimli bir antrenman dönemi geçirdiklerini anlatan Larkin, "Büyük bir heyecan yaşıyorum. Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek." yorumunu yaptı.



Milli takım kaptanı Doğuş Balbay da iki kritik maç oynayacaklarını vurgulayarak, şunları belirtti:



"Belki ev sahibi avantajımızı dolu tribünlerle kullanamayacağız ancak Türk halkının kalbinin televizyon başında bizlerle olacağını biliyoruz. Yeni başantrenörümüz ve genç oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Buradaki herkes milli formanın önemini ve değerini biliyor. Sahaya çıktığımızda da bunu en iyi şekilde yansıtacağımıza inanıyorum. İki maçımızı da kazanabileceğimizi düşünüyorum ancak öncelikle Hırvatistan maçına konsantre oluyoruz. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Umarım tüm mücadelemizi sahaya koyar ve galip geliriz."



Milli takımın tecrübeli isimlerinden Melih Mahmutoğlu, grup maçlarına ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, "Seyircilerimizin de tribünlerde bizlerle olabilmesini çok isterdik. İki zorlu mücadelemiz olacak. Elemelerde yeniden avantajlı bir pozisyona gelmek için iki maçımızı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Milli basketbolcu Metecan Brisen de önce Hırvatistan sonra da Hollanda'yı yenip grupta avantajlı konuma gelmek istedikleri ifade etti.



Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncusu Alperen Şengün ise milli formayı giyeceği için çok heyecanlı olduğunu, maçları kazanmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.