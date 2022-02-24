A Milli Basketbol Takımı, 27. zaferin peşinde

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek.



Tarihinde Yunanistan ile ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde oynayan ay-yıldızlılar, İstanbul'daki ikili temas mücadelesini 49-12 kazandı.



Yunanistan'la son olarak geçen yıl temmuz ayında Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşan milli takım, rakibine 81-63'lük skorla mağlup oldu.



İki takım arasında daha önce oynanan 65 maçın 26'sında Türkiye salondan galibiyetle ayrıldı.



Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda cuma deplasmanda Yunanistan'a konuk olacak.



Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.





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