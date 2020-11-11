MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.Vodafone Park'ta oynanan mücadele gol yağmuruna sahne oldu ve mücadele 3-3 sona erdi.A Milli Takımımızın gollerini 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın sayıları ise 32'de Budimir, 53'te Pasalic ve 56'da Brekalo'dan geldi.A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.A Milli Takım'a geri dönen Caner Erkin, 41. dakikada Deniz Türüç'ün golünde asisti yaparken, A Milli Takım formasıyla Eylül 2015'teki Hollanda maçının ardından ilk asistini yapmış oldu.A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Orkun Kökçü, mücadelenin 32. dakikasında sakatlık geçirdi.Orkun, kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Şenol Güneş, kenara gelen Orkun'un yerine 34. dakikada Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan ile oynadığı 10. maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.Geride kalan maçlarda Türkiye'nin 1, Hırvatistan'ın ise 3 galibiyeti bulunuyor.Altı golün atıldığı mücadele, iki ülke arasındaki en gollü maç olarak da kayıtlara geçti.A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-032. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-140. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-144. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-256. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-358. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3Vodafone ParkSlavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal)Sluga, Juranovic, Vida (Dk. 46 Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Basic), Brekalo (Dk. 60 Perisic), Pasalic (Dk. 77 Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Colak)Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 86 Perisic (Hırvatistan)