99. YIL ÖZEL CUMHURİYET BAYRAMI 29 EKİM EN GÜZEL RESİMLER MESAJLAR

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyetNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Gazimin sen en büyük yadigarısın banaNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağıKorumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyetMilletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!CUMHURİYETGönül verdik,Sana erdik.Ey hürriyet, Cumhuriyet.Herkes sever,Seni över.Ey hürriyet, Cumhuriyet.Canımızdasın, Kanımızdasın.Ey hürriyet, Cumhuriyet.B. Kemal ÇAĞLARCUMHURİYET BAYRAMIGündüz herkes neşeli,Şenlik olur akşamı.Bayramların güzeli,Cumhuriyet Bayramı.Her bayramla bir tutmam,Bu bayram, büyük bayram.Yurtta üç gece, üç gün,Eğlence var, şenlik var.Işıklar yanar bütünDalgalanır bayraklar.Her bayramla bir tutmam,Bu bayram, büyük bayramNecdet Rüştü EFE29 EKİMEn güzel günümüzdür,Demokrasi ürünüdür,Atatürk'ün eseridir,Yirmi Dokuz Ekimler.Vatandaşın hür sesi,Vatanımın neşesi,Kucaklıyor herkesi,Yirmi Dokuz Ekimler.Cumhuriyet kuruldu,Türk'ün sesi duyuldu,Törenlerle kutlandı,Yirmi Dokuz Ekimler.Fethi BOLAYIRCUMHURİYETKahraman Atatürk'tenArmağansın sen bize.Yıldönümün çoğalsınKatılsın sevgimize.Bir çelenk ol da seniBaşımızda göreyim.Yaşasın cumhuriyetDiye çarpsın yüreğim.Korumaya ant içtimSeni, nabzım vurdukça.Başımızın tacısın,Var ol, dünya durdukça.İsmail Hakkı SUNATCUMHURİYETBayrağımız çekilmiştir göğe,Bir daha inmeyecektir yere,Biz verirsek el ele,Muhtaç olmayız namerde.Atatürk'ün armağanı bu vatan,İzinden yürürüz hep Ata'm.Düşmandı yurdumuzdan kaçan,Cumhuriyetle şenlendi vatan.Ata'mın aziz kılıcı,Kesti bitirdi savaşı,Getirdi büyük barışı,Cumhuriyettir tek kurtarıcı.29 EKİMCumhuriyet bayramıGeldi bize ne mutlu!Bayraklarla donattık,Güzel okulumuzu.Sokaklarda, evlerde,Al bayrak dalgalanır.Onun o al rengini,Bütün bir dünya tanır.Yirmi dokuz ekimiKarşılarız neşeyle,Çünkü bu günde erdikBüyük Cumhuriyete.Yürüyün arkadaşlar,Hep ileri koşalım.Bugün bayramımız var.Gelin bayramlaşalım.Ali PÜSKÜLLÜOĞLUBUGÜNDurmadan dalgalanır şanlı bayrağım ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Ufuklar gül açsın, gülsün toprığım ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Ağaçlar bezensin, dallar süslensin .Bahçeler donansın, güller süslensin .Ata'nın açtığı yollar süslensin .Yurdumun en büyük bayramı bugün .Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,Şölenler kurulsun, içilsin kımız .Yurdumun en büyük bayramı bugün .Kanım toprağa katanımız var ,Bayrağın altında yatanımız var ,Destanlar kaynağı vatanımız var ,Yurdumun en büyük bayramı bugün.29 ekim cumhuriyet bayramı şiirleri okul öncesi ve ilkokulCUMHURİYETTürk milleti savaştıYüce istikl,l için,Sonunda temeliniAttı Cumhuriyetin.Atamızın yolundaHer zorluğu aşarız,Biz sağlam Türk gençleri,Neş'e ile coşarız.Bin dokuz yüz yirmi üçYirmi Dokuz Ekimde,Şan ve şeref içindeErdik Cumhuriyete.Var olsun CumhuriyetYaşasın Türk Milleti,Bizler yaşatacağızŞanlı Cumhuriyeti.Ali PÜSKÜLLÜOĞLUCUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYEOlanca gücümüzleHaykırırız sevinçleCumhuriyet bayramınKutlu olsun TürkiyeEY HÜRRİYETGönül verdik,Sana erdik.Ey hürriyet, Cumhuriyet.Herkes sever,Seni över.Ey hürriyet, Cumhuriyet.Canımızdasın, Kanımızdasın.Ey hürriyet, Cumhuriyet.cumhuriyet bayramı şiirleri liseKUTLU OLSUNHep bir yürek olalım,Unutmadan yarını,Kutlu olsun herkese,Cumhuriyet Bayramı.OLMASAYDI CUMHURİYETOlmasaydı cumhuriyet,Ne yapardı bu millet.Özgürlüğün tadında,Hayat olmazdı elbet.Duysun bütün dünyaBu mutlu günümüzde,Sen rahat uyu atamGençlik senin izinde.YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyetNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Gazimin sen en büyük yadigarısın banaNice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağıKorumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyetMilletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!CUMHURİYETAtamın yadig,rı,Milletine armağanı,Şehidimin bayrağı,Şanlı cumhuriyet.Kimsesizlerin sığınağı,Halkımım dayanağı,Özgürlüğün kaynağı,Kutlu cumhuriyet.CUMHURİYETKan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sanaAdın bile veriyor bahtiyarlık insanaSeviyoruz biz seni canımızdan ileriAtamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geriEğer birgün uğruna gerekkirse canımızDamarımızda saklıdır,senin için kanımızYaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYETYüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET29 EKİMBizle başlar asaletiçimizde hürriyetVatanımız TürkiyeYaşasın CumhuriyetÇünkü Atamız kurduYoktan var etti yurduDüşmanları korkudanTerk eyledi hududuCumhuriyet AtamızınKurduğu eseridirlayık olan yaşasınSonsuzluk güneşidirSeyit Aybek29 EKİMBizim için bir neşe,Sizler için bir neşe,Bütün insanlık için bir neşe,Geldi Cumhuriyet bayramı.Okullarda, evlerdeDalgalanır her geceOnum al rengini herkes tanır elbette,Bütün bir dünya tanımassa neyine?Haydi koşalım okula,Bu özel günüBütün okul kutlayalımCumhuriyet bayramını.Sende dalgalan,Sende hatırla bu özel günü.Atatürk'ün bizler için kazandığı cumhuriyeti.DİLARA ÇAKIR29 ekim şiirleriAğaçlar bezensin, dallar süslensin .Bahçeler donansın, güller süslensin .Ata'nın açtığı yollar süslensin .Yurdumun en büyük bayramı bugün .Yurt için savaşmak bir şanlı düğün ,Yaşamak duygusu her şeyden üstün ,İstiklal sevdası ufkumuzda gün ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür .Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür .Bayrağı renk veren kanlar Türk'ündür ,Yurdumun en büyük bayramı bugün .Ata'mız her zaman kalbimizde hız ,Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız ,Şölenler kurulsun, içilsin kımız .Yurdumun en büyük bayramı bugün .Kanım toprağa katanımız var ,Bayrağın altında yatanımız var ,Destanlar kaynağı vatanımız var ,Yurdumun en büyük bayramı bugün.AKDENİZ'E DOĞRUEğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle."Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağaCanavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...Ömer Bedrettin UŞAKLIATATÜRK VE CUMHURİYETBaş eğmişken önünde altı asır her zorluk,Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...Haykırdı kadın, erkek: "İhtil,l var, ihtil,l"!Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hil,l...Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..Dönünce yurt ananın gözleri bir pınaraCan verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,Kavuştuk sevgilimiz: İstikl,l, hürriyetle!..Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,Gökler dolusu sel,m, ölmez "Ata"ya bizden!..Cemal Oğuz ÖCALCumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedak,rlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle y,d ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorumGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruzUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'üncü yıldönümü kutlu olsun.Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruzCumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 99.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorumBaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorumCumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorumCumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.99. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorumCumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. * Cumhuriyet fazilettir.* Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.* Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.* Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.* Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alel,de politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.* Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.* Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.* Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.* Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.* Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alel,de politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.* Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.* Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.* Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.* Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.* Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.* Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.* Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Atatürk bu kavramı "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." sözü ile açıklar. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan etmesi ile bugün ülkemizde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.