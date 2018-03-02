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99 yaşındaki yüzücüden dünya rekoru!

Avustralyalı George Corones, Queensland'de 50 metre serbesti 56 saniye 12 salisede yüzdü.

Kaynak: AA
99 yaşındaki yüzücüden dünya rekoru!
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02 Mart 2018 11:22
avustralya'nın Queensland eyaletinde 99 yaşındaki George Corones, 50 metre serbesti 56 saniye 12 salisede yüzdü.

BBC'nin haberine göre, nisan ayında 100 yaşına girecek olan Corones'in resmi bir etkinlikte yaptığı bu derecenin, kendi yaş kategorisinde yeni bir dünya rekoru olduğu düşünülüyor.

Derecenin, Uluslararası Yüzme Federasyonu (Fina) tarafından dünya rekoru olarak doğrulanması gerekiyor.

Brisbane'de yaşayan Corones, sonuçtan "çok memnun olduğunu" belirterek "Benim için örnek gösterilecek, çok dengeli bir yüzüştü... Sonunda elimle duvara çok sert vurmaya hazırdım." dedi.

Corones, gençliğinde yüzmeyi çok sevdiğini, 2. Dünya Savaşı patladığında spora ara verdiğini, yüzmeye egzersiz yapmak amacıyla 80 yaşında geri döndüğünü söyledi.

Bu yaş grubunda dünya rekoru, 1 dakika 31 saniye ile 2014'te kırılmıştı. Corones, bu rekoru 35 saniye geliştirdi.

 

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