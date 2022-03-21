97 gün sonra döndü ama yıkıldı!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü.



Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.



Barcelona'dan kiralık gelen Inaki Pena'dan eldivenleri devralan Fernando Muslera, Gaziantep FK karşısında 4 kritik kurtarışa imza atsa da mağlubiyeti önlemeyi başaramadı.



Kalesinde biri penaltıdan üç gol birden gördü, ilk maçından oldukça üzgün bir şekilde ayrıldı.









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