96 Saat filmi konusu, oyuncu kadrosu

TV'de yayınlanacak olan 96 Saat filmi konusu merak ediliyor. 2008 yapımı Avustralya filmi 96 Saat filminin başrollerinde Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace oynuyor. İşte 96 Saat filmi ile ilgili merak edilenler...

07 Haziran 2020 16:19
96 Saat filmi konusu, oyuncu kadrosu
96 Saat (İngilizce özgün ad: Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.
96 SAAT FİLMİ KONUSU

Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.

Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.

96 SAAT FİLMİ OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gerard Watkins – Saint Clair

96 SAAT FİLMİ KÜNYESİ

Yönetmen Pierre Morel
Yapımcı Luc Besson
Senarist Luc Besson Robert Mark Kamen

Oyuncular

Liam Neeson
Famke Janssen
Maggie Grace
Xander Berkeley
Holly Valance
Katie Cassidy

Müzik

Nathaniel Mechaly
Pauline de Saxe
Ghinzu

Görüntü yönetmeni Michel Abramowicz

Kurgu Frederic Thoraval
Dağıtıcı 20th Century Fox
EuropaCorp
Çıkış tarih(ler)i Fransa:
27 Şubat 2008
Avustralya:
14 Ağustos 2008
İngiltere:
26 Eylül 2008
ABD:
30 Ocak 2009
Süre 93 dak.
91 dak. (U.S. theatrical)
Ülke Fransa
Dil İngilizce
Fransızca
Arnavutça
Arapça
Bütçe € 19.000.000 ($ 25.000.000)
Hasılat $220,429,550
Devam filmi Taken 2

96 SAAT FİLMİ FRAGMANI İZLE

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