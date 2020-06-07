96 Saat filmi konusu, oyuncu kadrosu

96 Saat (İngilizce özgün ad: Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.Liam Neeson – Bryan MillsMaggie Grace – Kim MillsFamke Janssen – LenoreXander Berkeley – StuartKatie Cassidy – AmandaOlivier Rabourdin – Jean-ClaudeHolly Valance – SheerahJon Gries – CaseyDavid Warshofsky – BernieNathan Rippy – VictorCamille Japy – IsabelleNicolas Giraud – PeterGerard Watkins – Saint ClairYönetmen Pierre MorelYapımcı Luc BessonSenarist Luc Besson Robert Mark KamenOyuncularLiam NeesonFamke JanssenMaggie GraceXander BerkeleyHolly ValanceKatie CassidyMüzikNathaniel MechalyPauline de SaxeGhinzuGörüntü yönetmeni Michel AbramowiczKurgu Frederic ThoravalDağıtıcı 20th Century FoxEuropaCorpÇıkış tarih(ler)i Fransa:27 Şubat 2008Avustralya:14 Ağustos 2008İngiltere:26 Eylül 2008ABD:30 Ocak 2009Süre 93 dak.91 dak. (U.S. theatrical)Ülke FransaDil İngilizceFransızcaArnavutçaArapçaBütçe € 19.000.000 ($ 25.000.000)Hasılat $220,429,550Devam filmi Taken 2