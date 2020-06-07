96 Saat filmi konusu, oyuncu kadrosu

TV'de yayınlanacak olan 96 Saat filmi konusu merak ediliyor. 2008 yapımı Avustralya filmi 96 Saat filminin başrollerinde Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace oynuyor. İşte 96 Saat filmi ile ilgili merak edilenler...
96 Saat (İngilizce özgün ad: Taken), 2008 yapımı bir aksiyon filmi. Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryo yazarlığını Luc Besson'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Liam Neeson, Famke Janssen ve Maggie Grace yer almaktadır. Filmin konusu, Paris'te Arnavut bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Filmin büyük bir kısmı Paris'te çekilmiştir.
96 SAAT FİLMİ KONUSU
Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.
Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.
96 SAAT FİLMİ OYUNCULARI
Liam Neeson – Bryan Mills Maggie Grace – Kim Mills Famke Janssen – Lenore Xander Berkeley – Stuart Katie Cassidy – Amanda Olivier Rabourdin – Jean-Claude Holly Valance – Sheerah Jon Gries – Casey David Warshofsky – Bernie Nathan Rippy – Victor Camille Japy – Isabelle Nicolas Giraud – Peter Gerard Watkins – Saint Clair
96 SAAT FİLMİ KÜNYESİ
Yönetmen Pierre Morel Yapımcı Luc Besson Senarist Luc Besson Robert Mark Kamen
Kurgu Frederic Thoraval Dağıtıcı 20th Century Fox EuropaCorp Çıkış tarih(ler)i Fransa: 27 Şubat 2008 Avustralya: 14 Ağustos 2008 İngiltere: 26 Eylül 2008 ABD: 30 Ocak 2009 Süre 93 dak. 91 dak. (U.S. theatrical) Ülke Fransa Dil İngilizce Fransızca Arnavutça Arapça Bütçe € 19.000.000 ($ 25.000.000) Hasılat $220,429,550 Devam filmi Taken 2