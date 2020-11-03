91. saatte mucize: 'Merhaba ben Ayla! İyiyim'

6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki bir bebeğin yaşadığı anlaşıldı.
91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin alkışlarla sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Ayla Gezgin'i kurtaran yardım görevlisi Nusret Aksoy canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir çığlık sesi duydum sanki. Arkadaşlara çalışmayı durdurun, jeneratörü durdurun dedim. Çok sesliydi ortam. Sessizlik oldu. Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı. Çok güzel gülümsüyordu" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda'yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin." dedi.
91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin alkışlarla sağ olarak enkazdan çıkarıldı.
Ayla Gezgin'i kurtaran yardım görevlisi Nusret Aksoy canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir çığlık sesi duydum sanki. Arkadaşlara çalışmayı durdurun, jeneratörü durdurun dedim. Çok sesliydi ortam. Sessizlik oldu. Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı. Çok güzel gülümsüyordu" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda'yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin." dedi.