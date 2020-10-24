90+'da 3 gol oldu, kazanan Samsunspor

Nadir Çiftçi, 54. dakikada Burak Çalık, 90+1'de Edwin Gyasi 90+4'te Oğuz Gürbulak 'tan geldi. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Kone ve 90+5'te Cem Ekinci 'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırayı aldı. Keçiörengücü ise 13 puanda kaldı.



Samsunspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise aynı haftada sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Samsunspor lle Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazandı.Samsunspor'un golleri 49. dakikada