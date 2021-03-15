'90+7'de gol yemek çok üzücü'

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, bir puana üzüldüklerini söyledi.



Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "90+7'de bir gol yiyip maçtan bir puanla ayrılmak bizim adımıza çok üzücü. Ama maçın genelinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk 10 dakika iyi başlasak da genel anlamda geri çekilmek zorunda kaldık. Kasımpaşa kanat bölgelerini iyi kullanıp pozisyona girmeye çalıştı. Biz de rakibimizden biraz uzak kalıp kazandığımız toplar sonrası topa sahip olamadık. Genel anlamda da istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.



İkinci devrede yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle oyuna ortak olduklarını aktaran Parlatan, "Hatta üstünlüğü ele aldık. Daha tehlikeli olduk. Neticesinde 90+1'de golü bulduk. İyi de savunduk ama maçın son topunda kötü bir gol yedik." şeklinde konuştu.



