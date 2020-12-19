Almanya Bundesliga'nın 13. haftasındaki dev maçta Leverkusen evinde Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadeleyi Bayern Münih son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve liderliğe yerleşti.



Leverkusen 14. dakikada Schick'in attığı golle öne geçerken, Bayern Münih'e beraberliği getiren gol 43. dakikada Lewandowski'den geldi. Tam mücadele eşitlikle sona erecek derken, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkan "Yılın en iyi oyuncusu" Robert Lewandowski, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.



Bu sonucun ardından puanını 30 yapan Bayern Münih, liderliği Leverkusen'den aldı. İlk yenilgisini alan ve 28 puanda kalan Leverkusen ise 2. sıraya geriledi.



Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih evinde Mainz ile karşılaşacakken, Leverkusen deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.



