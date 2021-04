(90. BÖLÜM BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA) Son bölüm Bir Zamanlar Çukurova Perşembe ATV canlı yayın

En çok izlenen dizilerin başında gelen Bir Zamanlar Çukurova 1 Nisan 2021 Perşembe günü 90. bölümü ile ekranlara geliyor. YEni bölüm Bir Zamanlar Çukurova'da yine hayranlarının ilgisini çekecek birbirinden ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde yine izleyicilerin merakla beklediği bir çok konunun cevabı olacak.Perşembe Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm 1 Nisan 2021 günü ekranlardaki yerini alacak ve yeni bölüm yayınlandı. Son bölümde heyecan dolu anlar yaşanan Bir Zamanlar Çukurova hayranları 89. bölüm meraklı bekleyişi sürüyor. ATV'nin rating rekoruna oynayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümde heyecanlı anlar yaşanırken vatandaşlar son bölümde yaşananların ardından yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYORMüjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİFadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi? Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir.Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır! En başından bu yana, Züleyha ve Demir'in evliliklerinin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine tekrar kalplerini açabilmeleri için teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi için Ümit'in de karşısına çıkar. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Artık yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha ile birlikte Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyeler ile gönülleri fethedeceklerdir.Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken bir yandan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlik ile ilgili tüm konularla hanımağalar ilgilenmektedir ve Demir de bundan gurur duyacaktır. İşlerini halletmek için yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır! Demir, ummadığı bir anda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.