2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maç gününde A Milli Futbol Takımımız ile Karadağ karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.



Milli Takımımız 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle öne geçti.



Karadağ, 40. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic ile skoru eşitledi.



Millilerimiz, bu sonucun ardından puanını 8 puana yükseldi ve grup liderliğini korudu. Karadağ ise puanını 7 yaptı.



Milli Takımımız bir sonraki maçta Cebelitarık'a konuk olacak. Karadağ ise Hollanda deplasmanına gidecek.



Grubumuzdaki diğer maçların sonuçları



Norveç 1-1 Hollanda

Letonya 3-1 Cebelitarık



PUAN DURUMU



8 - Türkiye

7 - Hollanda

7 - Norveç

7 - Karadağ

4 - Letonya

0 - Cebelitarık



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın yerine Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi.



Şenol Güneş, Karadağ karşılaşmasında kalede Altay Bayındır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, orta sahada Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.



Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.



MİLLİ TAKIMIMIZIN EKSİKLERİ



İngiltere'nin uyguladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra bu ülkeden geç saatlerde İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu, kadroda yer almadı.



Milli takımda sakatlığı nedeniyle bugün kadrodan çıkarılan Umut Meraş da bir diğer eksik oldu. Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Rıdvan Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı.



Halil Akbunar ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan diğer isimler olmuştu.



17 BİN TARAFTAR TRİBÜNLERDE



Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde 17 bin taraftar yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic ile birlikte takip etti.



MİLLİLERİMİZ MAÇA HIZLI BAŞLADI



A Milli Takımımız mücadeleye oldukça hızlı başladı. Oyunu Karadağ yarı alanına yıkan Millilerimiz, iki kanadı da etkili kullanma isteğini gösterdi.



Karadağ da hücumu düşünerek başladı ancak milli takımımızın orta alandaki etkili presi nedeniyle atak yapma fırsatı bulamadılar.



CENGİZ ÜNDER'DEN MUAZZAM GOL



Milli Takımımız, kaptığı ve hızlı çıktığı 9. dakikadaki atakta Cengiz Ünder ile golü buldu.



Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder orta saha yakınlarında aldığı topla ceza sahasına doğru süratle ilerledi, ceza sahasının hemen dışında sola çekti ve düzgün bir vuruşla kalecinin üzerinden takımımızı öne geçiren golü kaydetti.



'TİKİ-TAKA' İLE İKİNCİ GOL



Golden sonra Karadağ oyun disiplininden koparken Millilerimiz hem topa daha çok sahip olmaya hem de atak devamlılığını arttırmaya başladı.



Karadağ kalesinde üst üste tehlikeli ataklar yapan Milli Takımımız, 30. dakikada adeta tiki-taka yaparak golü attı. Üst üste paslaşmalar sonrası sağ kanatta Zeki Çelik'in pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder son çizgiye indi ve yerden topu kale önüne gönderdi. Yusuf Yazıcı bekletmeden vuruşunu yaptı ve skor 2-0'a geldi.



3'Ü ARARKEN KALEMİZDE GOLÜ GÖRDÜK



Golden sonra 3. gol için bastıran Millilerimiz, beklenmedik bir anda kalesinde golü gördü.



40. dakikada Kosovic'in savunma arkasına attığı ara pasında topla buluşan Adam Marusic yerden vurdu ve top Altay Bayındır'ın yanından ağlarımıza gitti.



İKİNCİ YARI TEMPO DÜŞTÜ



Golden sonra Karadağ, ilk devre sonuna kadar beraberlik için ataklar yapmaya çalışsa da önemli bir pozisyon olmadı ve devre 2-1'lik üstünlüğümüzle sona erdi.



İkinci yarının ilk dakikalarında tempo düşük kalırken, orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşandı. İki takımın da organize atak yapmakta güçlük çektiği ilk bölümün ardından 58. dakikada ilk tehlikemizi yarattık. Cengiz Ünder'in ortasında Kaan Ayhan, müsait durumda gol vuruşunu yapamadı.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİKLER



Millilerimiz, dakikalar geçtikçe ataklarını arttırırken 3. gol arayışını sürdürdü. Şenol Güneş'in oyuna ilk müdahalesi 66. dakikada geldi. Yusuf Yazıcı'nın yerine orta sahaya Orkun Kökçü hamlesi geldi.



70. dakikadan sonra Karadağ, daha fazla atak görünen taraf oldu ancak kalemizde önemli bir pozisyon vermedi. 75'te sakatlanan Kenan Karaman yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Karadağ'ın daha agresif hücum isteğine karşılık 82'de yorulan Cengiz yerine Enes Ünal, Okay yerine Alpaslan Öztürk oyunad ahil oldu.



90+7'DE DURAN TOPTAN GOLÜ YEDİK



Mücadelenin kalan bölümünde Millilerimiz, dikkatli bir şekilde savunma yapsa da duran toptan Karadağ'ın golüne hakim olamadı.



90+7. dakikada ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Risto Radunovic uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve karşılaşmada eşitliği sağlayan golü kaydetti.



Bu golün ardından santra sonrası maçın Fransız hakemi bitiş düdüğünü çaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Alpaslan Öztürk), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Orkun Kökçü), Cengiz Ünder (Dk. 82 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Burak Yılmaz

Karadağ: Mijatovic, Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic (Dk. 66 Radunovic), Marusic, Kosovic (Dk. 57 Raickovic), Scekic, Haksabanovic (Dk. 78 Osmajic), Djurdjevic, Bozovic (Dk. 66 Ivanovic)

Goller: Dk. 9 Cengiz Ünder, Dk. 30 Yusuf Yazıcı (Türkiye), Dk. 40 Marusic, Dk. 90+7 Radunovic (Karadağ)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 48 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 78 Zeki Çelik, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 56 Bozovic, Dk. 86 Vujacic, Dk. 87 Savic (Karadağ)