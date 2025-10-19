19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0DA
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-061'
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-160'
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
1-1DA
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-1DA
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-087'
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-145'
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
1-120'
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
0-1DA
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı

calendar 19 Ekim 2025 16:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde bin güreşçinin er meydanına çıktığı 9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı.

Kozanlı efsane güreşçi İsmet Atlı anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçe belediye başkanları, siyasiler, güreş camiasının genel ve yerel yöneticileri, güreşseverler ve Kozanlılar katıldı. Geçen yıl 650 sporcunun katıldığı güreşlerde bu yıl bin civarında sporcu yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından çeşitli kategorilerde güreş müsabakaları başladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
