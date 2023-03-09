9. Uluslararası Filistin Maratonu koşulacak

9. Uluslararası Filistin Maratonu 10 Mart Cuma günü koşulacak.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gerçekleştirilecek maratona, yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi göstermesi bekleniyor.
İsrail işgaline dikkati çekmek için düzenlenen organizasyonda katılımcılar, maraton, yarı maraton, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda yarışabilecek.
Sporcular, 42 kilometrelik kesintisiz parkur bulunmamasından dolayı 21,09 kilometrelik parkuru gidiş-dönüş şeklinde koşacak.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gerçekleştirilecek maratona, yerli ve yabancı binlerce katılımcının ilgi göstermesi bekleniyor.
İsrail işgaline dikkati çekmek için düzenlenen organizasyonda katılımcılar, maraton, yarı maraton, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda yarışabilecek.
Sporcular, 42 kilometrelik kesintisiz parkur bulunmamasından dolayı 21,09 kilometrelik parkuru gidiş-dönüş şeklinde koşacak.
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