9. Uluslararası Edirne Maratonu 21 Nisan'da koşulacak

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun gelecek yıl 21 Nisan'da düzenleneceğini bildirdi.



Akdağ, AA muhabirine maraton için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kayıtların kısa sürede başlayacağını belirten Akdağ, yurt içi ve dışından çok sayıda atletin maratonda koşacağını dile getirdi.



Edirne'nin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:



"Maraton 21 Nisan düzenlenecek ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yerini aldı. Her yıl olduğu gibi ülkemiz ve şehrimize yakışır biçim etkinliği gerçekleştireceğiz. Maraton kapsamında bir gün önce Meriç Nehri'nde sporcular ve vatandaşların katılacağı dilek feneri etkinliği olacak. Maraton geçtiğimiz yıl ki parkurunda koşulacak."



Akdağ, Edirne Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformunun da maratona destek vereceğini kaydetti.





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