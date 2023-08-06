Haber Tarihi: 06 Ağustos 2023 12:21 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 12:21

9. sınıflar ne zaman açılacak? 2023-2024 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak?

Okulların ne zaman açılacağı, ağustos ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulayacağı takvimi duyurdu. Pei, 9. sınıflar ne zaman açılacak? 2023-2024 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak?

9. sınıflar ne zaman açılacak? 2023-2024 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak?
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Eylül ayı ile birlikte açılması beklenen liseler için geri sayım başladı, milyonlarca öğrenci ilk ders zilinin çalacağı tarihi araştırmaya koyuldu. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi merak edilenler arasında yerini alırken; liselerin ne zaman eğitime başlayacağına dair detaylar ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimi haberimizde...
2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 çalışma takvimini açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Hafta sonları ile birlikte 1 hafta sürecek ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Yarıyıl veya bilinen diğer adıyla Sömestr tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilirken 2023-2024 eğitim öğretim yılında son ders zili 14 Haziran 2024'de çalacak.

MEB 9,10,11,12. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemin başlangıç tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlenirken okulların kapanma tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak duyuruldu.

ANAOKULU VE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ ERKEN BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilerin sürecini hızlandırmak için uyum haftası düzenliyor. Normal eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki dönem 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.


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9. sınıflar
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