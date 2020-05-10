9 Mayıs Survivor Eleme Adayı kim oldu?

9 Mayıs 2020 Survivor Eleme adayı 71. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık ve erzak oyunu mücadelesi birlikte yaşadı. Kıran kırana geçen mücadelede 9 Mayıs 2020 Survivor Eleme adayı için kazanan takım Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise ada konseyinde bir oylama yapmak zorunda kaldı.

10 Mayıs 2020 02:50
9 Mayıs Survivor Eleme Adayı kim oldu?
Nefes kesen mücadelesiyle ekrana kilitleyen yarışma Survivor 9 Mayıs bölümünde Eleme adayı belli oldu. Eleme adayının belirlendiği oylamalar heyecanla takip edildi. Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can'ın isimleri, Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazıldı. Bu isimler arasında ise en çok adı yazılan Berkan, geçen hafta olduğu gibi bu haftada da Gönüllüler takımının ilk eleme adayı oldu.
SURVIVOR 2020'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?




Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüleri yine farklı engeller ile dolu parkurun sonunda bir puzzle ve 3 atış bekliyordu. Kural hataların ve itirazların yer aldığı ödül oyununda tansiyonun hem takım içinde hem de iki takım arasında epey yükseldi. Oyunda skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki nefes kesen mücadeleden galip çıkan Evrim oldu. Böylece Gönüllüler takımı, 10-8 skorla Survivor'da ödül oyununu kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım geceyi orman evinde geçirecek. Akşam yemeğinde ise kocaman bir steak, baharatlı elma dilimli patates, çilekli çikolatalı üç katlı pasta yiyecek. Ayrıca Oral B diş macunu ve diş fırçası kazandılar.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK VE ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler, nefes kesen bir erzak - dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan takım, haftalık erzak paketini kazanacak ve akşama eleme adayı çıkarmayacaktı. Uzun ve zorlu parkurda yarışan iki takımı da puzzle kısmı epey zorladı. Yasin'in Evrim'e bağırması sonrasında oyundan ihraç edildi. Oyuni iki takım arasında inanılmaz bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar, varlarını yoklarını dokunulmazlığı ve erzağı kazanmak için ortaya koydu. Skor 9-8 iken Ünlülerden Aycan ile Gönüllülerden Evrim karşı karşıya geldi. Evrim, rakibinin puzzle'da vakit kaybetmesini atışlarda değerlendiremedi. Aycan, iki atışı tam yaparak skoru 10-8 yaptı. Böylece Ünlüler takımı, Survivor'da erzak ve dokunulmazlık oyununu kazandı.





 

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