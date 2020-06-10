9 Haziran Survivor SMS sıralaması

9 HAZİRAN SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2020'nin 102. bölüm konsey toplantısında Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri belli oldu. Kırmızı takımda ve Mavi takımda SMS birincileri kimlerin ismini söyledi? Survivor 2020'nin 102. bölüm konsey toplantısında kimler potaya girdi? İşte o anlar...Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi haftaya damga vurdu. İki takım da birer dokunulmazlık oyunu kazanınca iki takımdan da adaylar çıktı. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor 2020 kırmızı takım SMS sıralaması...1- Barış2- Sercan3- Berkan4- Yunus Emre5- Elif1- Cemal Can2- Nisa3- Evrim4- Yasin5- ArdahanSurivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un 102. bölümünde Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan " Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevaı geldi."Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.