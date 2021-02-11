9 gol oldu ve Everton Tottenham'ı eledi!..

Everton, normal süresi 4-4 biten maçın uzatmalarında Tottenham'ı 5-4 yenerek FA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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9 gol oldu ve Everton Tottenham'ı eledi!..
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11 Şubat 2021 02:41
FA Kupası 5'inci turunda Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti. 

Everton'un gollerini 36'ıncı dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38'inci ve 68'inci dakikada Richarlison, 43'üncü dakikada Gylfi Sigurösson atarken Tottenham'ın gollerini 3'üncü ve 57'inci dakikada Davinson Sanches, 45+3'üncü dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada  Harry Kane kaydetti.

İngiltere FA Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.



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