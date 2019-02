9 Euro'ya PS4 alınca 4 ay hapis cezası yedi!

Fransa'da bir genç, ilginç bir 'sahtekarlık' ile 9 Euro'ya PlayStation 4 aldı ve yakalanınca hapis cezası aldı.



Fransa'nın L'Est Republicain isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre; Adel isimli 19 yaşındaki genç, markette gördüğü 340 Euro değerindeki PlayStation 4'ün etiketini söktü ve meyve sebze tartısı etiketi yapıştırarak Türkiye'de de kullanımına yakın zamanda başlanan self servis kasasından geçirdi. Ardından, 9 Euro ödeyerek çıktı.



Sonra bu PS4'ü kasasını dahi açmadan 100 Euro'ya elden çıkardı ve bu parayla tatile çıktı. Olay fark edildi ancak Adel yakalanamadı.



Aynı para kazanma yöntemini ikinci kez denemeye kalkan Adel, bu kez suç üstü yakalandı. Adel'e mahkemede dava açıldı ve ertelemeli 4 ay hapis cezası verildi.



Adel'in self servis kasasında bunu PS4 ile aynı gramaja ait bir ürün bularak (meyve sebze tartısı) başardığı bilgisi de verildi.