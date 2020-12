9 Aralık 2020 Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek 43. bölüm izle

İlgiyle izlenen dizilerden Benim Adım Melek yeni bölümleri ile 9 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren yeni bölüm yayınlanacak. Yeni bölüm Benim Adım Melek son bölümde neler olacak herkes merakla bekliyor. Yeni bölümlerinde Melek'in başına neler gelecek. Her şeyini kaybeden Melek gözünü karartarak bir karar verir. Sevdiği adamla Almanya'ya gitmek için başını önüne eğdirdiği babasına kendini affettirip canından öte sevdiği çocuklarını ona emanet ederek son nefesini topraklarında vermek için yola çıkan Melek'in, gerçek anneliğin vazgeçmek değil çocukları için yaşamak olduğunu anlayınca ailesiyle ve çocuklarıyla yepyeni bir hayatı yeni baştan inşa etmesinin hikayesidir.Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.Defne, Melek ve Halil'in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek'in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne'nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay'ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?Mehmet Çevik,Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar