89. Büyük Atatürk Koşusu başlıyor

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak ve yaklaşık 10 kilometre sürecek yarış, Ankara Garı'nda tamamlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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89. Büyük Atatürk Koşusu başlıyor
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28 Aralık 2024 09:22
89. Büyük Atatürk Koşusu, pazar günü Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarışın startı, 29 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan verilecek.

Yaklaşık 10 kilometre sürecek yarış, Ankara Tren Garı Binası önünde sona erecek.

İlki Atatürk'ten izin alınarak yapıldı

Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.

Yarışmayı 1936'da ilk Galip Darılmaz kazanırken 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda da Lale Öztürk birinci geldi.

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