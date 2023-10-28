85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda kazanan Taylolo!

At yarışlarında 85. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı Taylolo isimli safkan kazandı.



75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 12 at katıldı.



1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Taylolo, 2.28.10'luk derecesiyle ilk sırada bitirdi.



Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı "Vincitore", üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş'in üstlendiği "Burgas" elde etti.



Koşuyu birinci bitiren Taylolo, sahibi Bayram Tanrıverdi'ye 2 milyon 244 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 5 milyon 645 bin 63 lira para ödülü dağıtıldı.



