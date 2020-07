83 yıllık ücretsiz Netflix hesabı ödüllü oyun erişime açıldı

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Netflix Orijinal filmi The Old Guard , kısa sürede popüler olmayı başardı ve büyük beğeni topladı. Hollywood'un en popüler isimlerinden Charlize Theron 'un hem başrolü hem de ortak yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Gina Prince-Bythewood oturuyordu.



Ölümsüzlük konulu bir film olan The Old Guard'da Charlize Theron'un canlandırdığı Andy adlı bir ölümsüz, yine ölümsüzlerden oluşan elit bir operasyon ekibine liderlik ediyor. Netflix'in yeni popüler filmi ise ilginç bir tanıtım kampanysı için kullanılıyor. Netflix, filmin adını verdiği oyun ile kazanana 83 yıllık ücretsiz üyelik verecek.



Netflix, The Old Guard'a daha fazla dikkat çekebilmek için bu hafta sonu, ödülü oldukça ilgi çekici olan bir yarışma düzenleyecek. The Old Guard'daki Andy karakterini yöneteceğiniz tarayıcı oyunu, film ile aynı hikayeye sahip ve oyunda Andy'nin afilli baltasıyla düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz.



Andy, tıpkı filmde olduğu gibi oyunda da ölümsüz ve onu öldürmeye çalışmak yalnızca yavaşlamasını sağlıyor. Eğer oyunda vurulursanız, karakteriniz beş saniye boyunca yerde yatıyor ve ardından yeniden canlanıp düşmanlarıyla savaşmaya devam ediyor. Oyundaki amaç ise en yüksek puanı toplayabilmek.



