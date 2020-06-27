‪Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da son yapılan koronavirüs testlerinin tümü negatif sonuçlandı.

Haber; AA
‪Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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27 Haziran 2020 17:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Öte yandan, Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yapılan Kovid-19 testlerinin de negatif çıktığı öğrenildi. 




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