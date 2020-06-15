81 ilde yasak olacak mı? Hafta sonu 81 ilde yasak var mı?

Koronavirüs rakamları sebebiyle 81 ilde yasak olup olmadığına ilişkin habeler dolaşıyor. Sokakta hafta sonu sokağa çıkmaz diyenlere tepkiHafta sonu yasak konusunda henüz herhangi bir resmi açıklama yapıldı. Bu hafta sonunda sokağa çıkma yasağı şeklinde çok kez tanıştık. Son rakamlarda artış gözlemlenmesi sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu kapsamında gündemde yer almayı sürdürüyor. Son dakika haberleri arasında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak eden yüz binlerce vatandaş, devlet erkanının bu hususta yeni bir açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor.Sağlık açısından değerlendirilmesi gerektiğinden Bilim Kurulu üyeleri tarafından aktarılan görüşlerin büyük pay sahibi olduğu sokağa çıkma yasağı kararları, son tahlilde Cumhurbaşkanlığı nezdinde ele alınıyor. Peki, son gelişmeler çerçevesinde 20-21 Haziran cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı konusunda herhangi bir bulgu yer alıyor mu? İşte, geçtiğimiz hafta son anda iptal edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen bazı bilgiler.Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri ile takip edilmeye devam ediliyor. Halk sağlığı için büyük bir önlem niteliği taşıması nedeniyle Bilim Kurulu tavsiyelerinin ele alındığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 20-21 Haziran tarihleri için olup olmadığı ile vatandaşların araştırdığı hususların başında yer alıyor. İşletme sahipleri ya da farklı planları bulunan vatandaşların, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması halinde uygulayacakları planlar değişiklik gösterebilecek. Geçtiğimiz hafta sonu son dakika açıklaması ile uygulanmaktan vazgeçilen sokağa çıkma yasağı, bu hafta da kurulun açıklamalarına göre yön alacak.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son karar, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre verilecek. Ancak şu durumda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki hafta,İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış, bu genelgenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." cümlesi ile yasağın iptal olduğunu duyurmuştu. Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yapmadı.Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurdu."Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."