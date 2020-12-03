Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı 16 yaşındayken çok istediği ortaya çıktı.



Terim'in çok istemesine rağmen transferin gerçekleşmediği ve bir süre sonra da Taylan'ın 500 bin euro karşılığında Gençlerbirliği'ne transfer olduğu belirtildi.



Oyuncunun altyapısının Buca olmasının büyük avantaj olduğu ve gelişime çok açık olduğu dile getirildi.



Taylan, 8 yıl gecikmeyle 2011'de değil 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.





