8 yıllık gecikmeyle formayı giydi: Taylan Antalyalı

Teknik direktör Terim'in bu sezon yıldızı parlayan Taylan Antalyalı'yı 16 yaşındayken çok istediği ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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8 yıllık gecikmeyle formayı giydi: Taylan Antalyalı
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03 Aralık 2020 08:12
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Taylan Antalyalı'yı 16 yaşındayken çok istediği ortaya çıktı.

Terim'in çok istemesine rağmen transferin gerçekleşmediği ve bir süre sonra da Taylan'ın 500 bin euro karşılığında Gençlerbirliği'ne transfer olduğu belirtildi.

Oyuncunun altyapısının Buca olmasının büyük avantaj olduğu ve gelişime çok açık olduğu dile getirildi.

Taylan, 8 yıl gecikmeyle 2011'de değil 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.




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