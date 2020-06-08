Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, köşe yazısında Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili 8 yıl sonra flaş bir gerçeği açıkladı.Gürcan Bilgiç, "." iddiasında bulundu.Fransa Ligue 1'de 2010/11 sezonunda 25 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Moussa Sow, Liverpool'un bilinen ilgisine rağmen 10 milyon euro bonservis bedeliyle 27 Ocak 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.