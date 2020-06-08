Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, köşe yazısında Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili 8 yıl sonra flaş bir gerçeği açıkladı.
Gürcan Bilgiç, "İşin içine 2010-11 sezonu girdiğinde, o günlerin en hassas tartılarından biridir Nihat Özdemir. Şimdiki başkan Ali Koç, Nihat Özdemir ve Ferit Şahenk, 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini aralarında toplayıp, Moussa Sow'u transfer ettiler Fenerbahçe'ye. Kulübün Ankara kaynaklı tüm problemlerinde Özdemir vardı." iddiasında bulundu.
Fransa Ligue 1'de 2010/11 sezonunda 25 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Moussa Sow, Liverpool'un bilinen ilgisine rağmen 10 milyon euro bonservis bedeliyle 27 Ocak 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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Gürcan Bilgiç, "İşin içine 2010-11 sezonu girdiğinde, o günlerin en hassas tartılarından biridir Nihat Özdemir. Şimdiki başkan Ali Koç, Nihat Özdemir ve Ferit Şahenk, 10 milyon Euro'luk bonservis bedelini aralarında toplayıp, Moussa Sow'u transfer ettiler Fenerbahçe'ye. Kulübün Ankara kaynaklı tüm problemlerinde Özdemir vardı." iddiasında bulundu.
Fransa Ligue 1'de 2010/11 sezonunda 25 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Moussa Sow, Liverpool'un bilinen ilgisine rağmen 10 milyon euro bonservis bedeliyle 27 Ocak 2012'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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