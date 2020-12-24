İsviçre Federal Mahkemesi, olimpiyat şampiyonu Çinli yüzücü Sun Yang'ın doping testinden kaçması sebebiyle aldığı 8 yıl men cezasını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansından (WADA) yapılan açıklamaya göre, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 8 yıl men cezası verdiği Yang'ın İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.



Çinli yüzücünün davasının, CAS'ta farklı yargıçlarla yeniden görülmesine karar verildi.



WADA, Uluslararası Yüzme Federasyonunun (FINA) 2018'in Eylül ayında doping testine girmeyen Yang'ın kural ihlali yapmadığını belirlemesi üzerine CAS'a başvurmuştu.



CAS, 2014 yılında doping nedeniyle 3 ay men cezası alan Çinli sporcuya, ikinci ihlali olduğu için 8 yıl men cezası vermişti.



Yang, CAS'taki duruşmaya başkanlık eden eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin sosyal medyada Çinliler hakkında kullandığı ifadeleri de gerekçe göstererek İsviçre Federal Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.



29 yaşındaki Yang'ın, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 400 metre ve 1500 metre serbest stilde, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise 200 metre serbest stilde altın madalyası bulunuyor.



