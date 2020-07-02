8 yaşındaki Fortnite oyuncusu profesyonel oldu

Espor sahnesine yeni adım atmış olan espor takımı Team 33, 8 yaşındaki Joseph Deen ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.



Spor muhabiri olarak görev yapan Darren Rovell'ın bildirdiğine göre Team 33'ün Joseph Deen ile imzaladığı anlaşma 33 bin doların yanı sıra bir de 5 bin dolarlık oyun sistemi içeriyor. Takımın kurucu ortağı olan Tyler Gallagher ise konuya ilişkin olarak "Joseph'in takımımızda yer almasından çok memnunuz. Son birkaç yıldır gizli yetenekleri araştırıyoruz ve Joseph ile resmi olarak anlaşmaktan gurur duyuyoruz. Son birkaç yıldır onu eğitmek için çaba harcadık, çünkü gelecek genç oyuncularda ve onları erkenden eğitmeye başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İmza tartışmaları da beraberinde getirdi. Oyuncuların resmi Fortnite turnuvalarında oynayabilmek ve Twitch üzerinden yayın yapabilmeleri için en az 13 yaşında olmaları gerekiyor. İlerleyen günlerde konu ile ilgili ne gibi gelişmelerin yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.



Kaynak: playerbros



