8. Yargı Paketi Resmi Gazete yayınlandı mı? 8 Mart 2024

Çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 8. Yargı Paketi, içerisinde yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus bulunduğu ceza infaz düzenlemesini de barındıran maddelerden oluşuyor. Taslak metnin tamamlandığında Meclis'e sunulacağını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir." açıklamalarında bulunmuştu. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...



8. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?



8. Yargı Paketi'nde taslak çalışma yürütülürken 60'tan fazla madde bulunduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklanmıştı. Taslak çalışma sona erdikten sonra düzenleme 43 maddeye düşürüldü.



Yargı düzenlemesini içeren paketin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başladı. Genel Kurul'da teklifin ilk iki maddesi kabul edildi.



Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesinin 3.000 lira olmasına ilişkin kanun teklifi 8. Yargı Paketi'nde yer alacak. Kabul edilen ilk iki maddenin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.



"DÜZENLEME YAPILACAK"



İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.



"TEMYİZ YOLUNA BAŞVURABİLECEK"



Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek. Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek



8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?



8. Yargı Paketi'nde yer alan maddeler TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.TBMM Genel Kurulu gündemine gelen 8. Yargı Paketi'nin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ MADDELERİ ŞEKİLLENİYOR!



24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.



Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.



Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.



1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.



Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.



Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.



Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.



Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.



1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.



Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.



Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.



Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.



Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.



İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.



Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.



"60'TAN FAZLA MADDEDEN OLUŞAN BİR PAKET SÖZ KONUSU"



Yargı Reformu Strateji Belgesini beklemeden önce kanunlaşması gereken hususlar bulunduğunu ifade eden Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların." dedi.



"BEKLENTİLER KARŞILANMALI"



Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti bulunduğunu, bu beklentinin karşılanması gerektiğini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor. Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir.



"1 AY CEZASI OLANIN BİLE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALMASI GEREKİYOR"



1 ay cezası olanın bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. Bu bizim katıldığımız toplantılarda hep dile getirildi. Yine 2 yıl ceza alan birisinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. 1 yılın beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, özellikle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması açısından önemli diye düşünüyoruz. Teklif yasalaştığında cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından, bu suçları işleyenler bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak."

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