8 yakınını kaybeden Veysel, depremzedelere soba yapıyor

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile depremzedeler için soba yapmaya başladı. Depremde 8 yakınını kaybeden Metal Teknolojisi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Veysel Kaya da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.



Enkazda hala yakınlarının olduğunu belirten Kaya, "Buna rağmen diğer depremzedelere yardım etmek için okuluma gelip, soba yapıyorum. Serin 2 Apartmanı'nda akrabalarımdan 8'i enkaz alanında vefat etti, 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. 3 kişi de hala enkaz altında.



Acımız çok taze olmasına rağmen diğer depremzedelere yardım etmek için soba üretmeye geldik. Burada gönüllü olarak çalışıyorum" dedi.



Metal Teknolojisi Bölümü Şefi İdris Kaya da depremzedeler için çadırlara uygun, 2 çeşit soba ürettiklerini belirterek, "Dün 300 çadır içi soba, bugün de 100 çadır dışı soba ürettik.



Bunları 20 öğrencimiz ile depremzedeler için ürettik. Buraya Veysel Kaya da geldi. Her şeye rağmen öğrencim buraya gelip, destek oluyor. Burada yaptığımız sobalar; Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye'ye gönderilecek.



Böyle bir felaketin olmamasını temenni ederdik fakat bu acıya rağmen öğrencimizin gelip, çalışması hevesimizi daha çok artırdı, bizi kamçıladı" diye konuştu.





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