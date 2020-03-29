8 West Hamlı futbolcuda koronavirüs!

West Ham United'da forma giyen 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı İkinci Başkan Karren Brady tarafından açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
8 West Hamlı futbolcuda koronavirüs!
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29 Mart 2020 00:15
West Ham United kulübü İkinci Başkanı Karren Brady, takımlarındaki 8 futbolcunun koronavirüs belirtisi gösterdiğini ve evlerinde karantinada olduğunu açıkladı.

The Sun'daki köşe yazısında konuya açıklık getiren Brady, Arsenal ile oynanan maçın ardından Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra tüm takıma yapılan testler sonucunda 8 oyuncuda belirtiler çıktığını açıkladı. Brady açıklamasında, "Tüm futbolcularımızın hafif de olsa semptomlar gösterdiğini söylemeliyim. Şükretmeliyiz ki sadece bu kadar ufak şekilde atlatıyorlar. Hepsi şu an aileleriyle evlerinde karantina altındalar ve iyi görünüyorlar" sözlerini kullandı.

Brady ayrıca geçtiğimiz günlerde söylediği sezonun tamamen erteleneceği düşüncesini "Liglerin tamamlanması Temmuz'a kadar sürecek. Plan bu. Bitirilmesi için düşülen süre Temmuz'u gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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