8. Uluslararası Edirne Maratonu Pazar günü koşulacak

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nun Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde Pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti.Akdağ, maratonun başlangıç ve bitiş noktası olan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sporculara koşu kitlerinin dağıtıldığını söyledi.Yarışın yarın 08.00'de başlayacağını belirten Akdağ,dedi.Akdağ, maraton tarihinin 16 Temmuz olarak güncellenmesiyle hava sıcaklığını da göz önünde bulundurarak start saatini 08.00 olarak planladıklarını dile getirdi. Güzergahın geçen yılki ile aynı olduğunu ifade eden Akdağ,diye konuştu.