8 Şubat Salı iddaa tahminleri!

Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı salı günü oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Sporx iddaa ekibi, 8 Şubat Salı günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



KARAGÜMRÜK - KONYASPOR



SİNAN BAYRAM: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karagümrük sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin bu sezon en flaş takımlarından birisi olan ve lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alan Konyaspor, ligde hafta sonu adeta final gibi bir maça çıkacak. Trabzon deplasmanında kazanıp rakibini strese sokmak isteyen Yeşil Beyazlılar öncesinde kupada moral bulmak istiyor. Karagümrük hafta sonu sahasında kazanarak ligde moral buldu. Ben onların da kupayı sonuna kadar zorlayacağına inanıyorum. Mücadele gücü yüksek bir maç ve az gol bekliyorum. 3,5 alt seçimi ideal tercih olacaktır.



FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR



SİNAN BAYRAM: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde artık tamamen iddiasını kaybeden ve bu sezon için ilk hedef olarak kupayı gören Fenerbahçe bence lig maçlarından çok daha öncelik vermesi gereken bir maça çıkacak. Elbette Kayserispor'un son dönemdeki form grafiğini düşündüğümüzde ev sahibi ekip için hiç kolay bir maç olmayacaktır. Kayseri bu maç sonrası hafta sonu da yine İstanbul'da bir diğer dev takım Galatasaray ile karşılaşacak. Kadıköy'de zor bir maç olacacağını düşünüyorum. Bence KG Var seçimi karşılaşma için en ideal tercih olur. Taraf bahisleri riskli olacaktır



INTER - ROMA



GÖLGE ADAM: İtalya Kupası çeyrek finalinde İnter'in konuğu Roma olacak. İnter'in uzun süredir devam eden namağlup serisi Milan karşısında sona erdi. Mavi-siyahlılar, bu sezon iç sahadaki ilk lig mağlubiyetini de aldılar. Roma ise ligin son haftasında sahasında Genoa ile golsüz berabere kaldı. Son 10 maçta sadece 2 kere kaybeden Roma, Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Inter ise şampiyonluğu yeniden istiyor. Roma için Avrupa'nın en kestirme yolu kupadan geçiyor. Ligde Şampiyonlar Ligi ile 6, Avrupa Ligi sıralaması ile de 4 puan farkları var. Ancak zamansız kayıpları bir türlü aşamıyorlar. İnter'in ilk tercihi kupa olmayabilir. Benim önerim ilk yarı 0 olacak.



PALMEIRAS - AL AHYL



GÖLGE ADAM: FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Palmeiras, Mısır temsilcisi Al Ahly ile karşı karşıya gelecek. Al Ahly, bir öncesi turda Meksika ekibi Monterrey'i kupanın dışına itmeyi başardı. Bu maçla birlikte 6 maçlık galibiyet hasretlerine de son vermeyi başardılar. Palmeiras'ın ise kupadaki ilk karşılaşması. Oynadıkları son 7 maçın 5'inde kalelerini gole kapatmayı başardılar. İki takımda liglerinde iyi durumdalar. Zorlu maçta gol barajının aşılmasını beklemiyorum.





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