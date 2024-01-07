Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 16:52

8 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

8 Ocak Pazartesi okullar tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Pazartesi MEB okullar var mı yok mu?

8 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
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Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor. 

8 OCAK 2024: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Pazar günü gece saatlerinde de Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemi tüm yurdu etkisi altına alacak. Bursa'da dahil olmak üzere bazı illerimizde rüzgar, sağanak ve kar yağışları görülecek.

Lodos ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ederken öğrenciler 8 Ocak'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak şu ana kadar bir açıklama gelmediği için 8 Ocak Pazartesi okullar tatil değildir.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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