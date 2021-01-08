8 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm full izle canlı yayın

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda 8 Ocak 2020 Cuma günü ekranlara gelyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi canlı yayın, son bölüm ve 19. bölüm olarak ekranlara geliyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen ve çok sevilen Kırmızı Oda son bölüm canlı yayın TV8 üzerinden yayınlanacak. Bu özel dizide insanlar kendilerinden bir parça bulmakla birlikte Kırmızı Oda Son bölüm, Kırmızı Oda yeni bölüm izle, Kırmızı Oda canlı izle TV8 seçeneklerini barındırıyor.

08 Ocak 2021 09:10
8 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm full izle canlı yayın
Kırmızı Oda dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve Kırmızı Oda canlı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm full izle youtube son bölüm 8 Ocak 2020 Cuma detayları belli oldu. İlgi çekici konularla kitap uyarlaması olan ve gerçek olaylara dayanan Kırmızı Oda başrolünde Binnur Kaya oyunculuğu ile kendisine hayran bırakıyor. Her bölüm farklı oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda yeni bölüm izle son bölüm full tek parça TV8 canlı izle detayları bulunuyor.

Yeni Kırmızı Oda her Cuma olduğu gibi 8 Ocak 2020 Cuma saat 20:00'de canlı yayın ile TV8'de yayınlanacak.

CANLI YAYIN KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE



KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder.

KIRMIZI ODA ALYA KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verdi.



Melisa Sözen Kimdir?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

KIRMIZI ODA TUNA KİMDİR?

Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir.



Gülçin Kültür Şahin kimdir?

"Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.

Gülçin Kültür Şahin Dizileri ve Filmleri (Kırmızı Oda Tuna)

Kırmızı Oda (Tuna) – 2020
7. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019
Kelebekler (Hatice) – 2018
Sibel (Feride) – 2018
Gülperi (Kader) – 2018 / 2019

Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

KIRMIZI ODA YOUTUBE 16. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA REKLAMSIZ KESİNTİSİZ



KIRMIZI ODA HANGİ KİTAP?

Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.

17. BÖLÜM KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Boncuk dervişlerle baş edemiyor. Doktor Hanım ona yardım etmek için elinden geleni yapıyor ama Boncuk'un onu dinlemeye niyeti yok. Öte yandan Selvi, kendi kendine dışarı çıkmayı başarıyor.




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