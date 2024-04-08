8 Nisan borsa açık mı? Borsa istanbul saat kaça kadar açk?

Bayramda borsa açık mı? 2024 Bayram haftası borsa açık mı? Bayram tatilinde borsa açık mı, 9 gün kapalı mı? Soruları borsanın Ramazan Bayramı'ndaki durumunu merak edilenler tarafından sorguluyor. Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar 9 günlük tatil için geri sayıma başladı. Yatırımcılar ise bayram tatilinde borsanın açık olup olmadığını araştırılmaya başlandı. İşte 9 günlük bayram tatilinde borsa açık mı, bayramda borsa kaç gün kapalı 2024?



8 NİSAN BORSA PAZARTESİ VE SALI AÇIK MI?



Ramazan Bayramı tatilinin bu sene hafta sonundan başlayarak 9 güne çıkması dolayısıyla yatırımcılar, gelecek hafta içerisinde Borsa'nın açık olup olmadığına yoğunlaştı. Peki, Borsa pazartesi (8 Nisan) ve salı (9 Nisan) açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?



Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar 9 Nisan Salı günü saat 13:00'a kadar işlem görecek ve sonrasında işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 15 Nisan Pazartesi itibarıyla başlamış olacak.



BORSA BAYRAMDA AÇIK MI, KAÇ GÜN TATİL?



Ramazan Bayramı 9 günlük tatilde borsa (BİST) kapalı mı, işlem görecek mi? Merak edilen güncel bilgileri sizler için derledik.



Borsa İstanbul (BİST) tıpkı özel bankalar gibi 9 gün boyunca kapalı olmayacak. Borsalar 9 Nisan Salı günü arefe olması sebebiyle 13.00'e kadar açık olacak.



Bu saat itibarıyla da 10-11-12 Nisan 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak. 13 ve 14 Nisan'ın hafta sonu olması sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü borsalar açık olacak.



BORSA NE ZAMAN TATİL, KAÇ GÜN KAPALI?



Ramazan Bayramı tatilinin bu sene hafta sonundan başlayarak 9 güne çıkması dolayısıyla yatırımcılar, gelecek hafta içerisinde Borsa'nın açık olup olmadığına yoğunlaştı. Peki, Borsa pazartesi (8 Nisan) ve salı (9 Nisan) açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?



Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar 9 Nisan Salı günü saat 13:00'a kadar işlem görecek ve sonrasında işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 15 Nisan Pazartesi itibarıyla başlamış olacak.



Takas için son gün ne zaman?



Hürriyet'in haberine göre, Borsa İstanbul'da hissesi, fonu olan ve bayram için ya da farklı bir nedenden ötürü paraya ihtiyacı varsa 15 Nisan 2024'e kadar takasın gerçekleşmesini beklememek için bugün (04/04/2024) hisse ve fonunu satması gerekiyor.



9 Nisan 2024 tarihinde Borsa İstanbul saat 13:00'a kadar açık olsa da takas işlemleri gerçekleşmeyeceği için 8 Nisan 2024 tarihine kadar takasların sonuçlanması gerekiyor. Bu nedenle bugünden itibaren hisse ve fon satışlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor.



BİST'te takas işlemleri nasıl işliyor?



Örnekle ilerlemek gerekirse Borsa İstanbul'da A hissesinin sahibi olan biri kişi bugün itibarıyla hisseyi satarsa bugün, yarın ve Pazartesi günü takas işlemlerine tabi olacak ve Pazartesi günü hisse karşılığı olan para hesabına geçmiş olur.



Takas işlemleri 3 gün sürüyor ve 3'üncü günde sabah saatlerinde hisse senedi paraları hesaba geçerken, fon paraları ise öğlenden sonra saat 15:30 gibi hesaba yansımış oluyor.



Borsa İstanbul resmi tatil günleri



1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı



9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı



23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı



1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı



19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı



15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı



16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı



15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı



30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı



28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar



29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

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