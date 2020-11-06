8 Kasım Pazar iddaa tahminleri

8 Kasım Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



SİVASSPOR - GALATASARAY



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 8. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lige istediği gibi başlayamayan ve geçen sezonun hem kadro hem de puan olarak gerisinde bulunan Sivasspor, hafta içi Avrupa Kupasında aldığı galibiyet ile hem moral kazandı hem de ülke puanı adına çok önemli adım atmış oldu. G.Saray karşısında da kazanarak moral seviyelerini daha da arttırmak ve araya iyi girmek istiyorlar. G.Saray ise puan olarak kötü seviyede değil ama hem kulüp içi karışıklık hem de saha içi organizasyon sorunları sebebi ile çok eleştiriliyor. Bu deplasmanda kazanırlarsa bence Terim ve öğrencileri önemli bir eşiği geçmiş olabilirler. Ancak ben işlerinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Sivasspor'un rakibinden puan alacağını ve sürpriz yapacağını düşünüyorum. 10 çifte şans seçimi kuponlarda yerini alabilir.



M. CITY - LIVERPOOL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Liverpool 7 haftada 16 puan toplayarak haftaya lider girdi. Atalanta deplasmanında 5-0'lık galibiyet alırken hem gövde gösterisi yaptılar, hem de Diogo Jota gibi yeni bir silah kazandıklarını dosta, düşmana gösterdiler. Manchester City de 6 hafta 11 puan toplarken, onlar da hafta içi rahat bir Olympiakos galibiyeti aldı. Şimdi hedef geçen seneden kalan hesaplar diyebiliriz. Manchester City, şampiyonluğu garantileyen rakibini 4-0'la devirerek Liverpool'u biraz üzmüştü. Şimdi bir daha kazanarak 'Buranın kralı benim' mesajı vermek isteyeceklerdir. Liverpool ise o maçın önemsemediğin ve hala gücünün yerinde olduğunu kanıtlamak için sahaya çıkacak. Kıran kırana geçecek maçta bol gol izleyeceğimiz tartışmasız tek gerçek. Aradığınız orana göre KG Var, 2,5 Üst, 3,5 Üst ve hafif riskle İlk Yarı 1,5 Üst tercihlerinden aklına yatanı tercih edebilirsiniz.



ARSENAL - ASTON VILLA



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Manchester United'ı yenerek ligde moral buldu. Manchester United galibiyetinin anlamlı olması için Aston Villa'yı da yenmek zorundalar. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Molde maçına yedek ağırlıklı kadroyla çıktılar. Liverpool'a 7 atan Aston Villa'da durum pek iyi değil. Son iki maçını kaybeden Aston Villa, bu kez Arsenal karşısında da sürpriz yapmak istiyor. Pandemi arasından sonra Arsenal'i 1-0 yendiler ama bu kez aynı şey olacağını düşünmüyorum. Karşılılıklı gollerle 2,5 Üst olacak maçta kazananın Arsenal olmasını bekliyorum.



MILAN - VERONA



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Milan ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Hafta içi Yusuf Yazıcı, San Siro'da Milan'a Rivaldo'dan sonra hat-trick yapan ikinci isim olarak tarih geçerken, İtalyan ekibinin 24 maçlık yenilmeme serisini bitirdi. Yenilmek normal ama Zlatan Ibrahimovic'in Stefano Pioli'ye bir şeyler söylemesi dikkat çekti. Milan işler yolunda giderken iç huzuru bozulmadan devam etti ama puan kayıplarının devam etmesi halinde neler olacak göreceğiz. En azından milli araya huzurlu ve ligde lider girmek için bu maçı kazanmak tek arzuları. 6 haftada 11 puan toplayan ve iki hafta evvel Juventus deplasmanında 1 puan alan Hellas Verona sürpriz yapabilmek adına önce Zlatan Ibrahimovic'i durdurmak zorunda diyebiliriz. Ancak Milan'ın ne olursa olsun maçı lehine çevirecek işler yapabileceğini Hakan Çalhanoğlu'nun da bu maçta öne çıkacağını düşünüyorum. Milan galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



VALENCIA - REAL MADRID



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Javi Gracia yönetimindeki Valencia'da işler ciddi şekilde kötü gidiyor. 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Valencia, son 4 haftada 3 kez yenildi, 1 kez berabere kaldı. Hem hücum hem de savunmada güven vermeyen Valencia, Real Madrid karşısında öncelikle oyunu tutmaya çalışacaktır. Real Madrid, El Clasico'yu kazanarak çıkışa geçti ama oyun olarak iyi durumda olduklarını söylemek hiç kolay değil. Sıkıntılı Valencia karşısında kazanmaları şaşırtmaz ama puan kaybı da büyük sürpriz olmaz. Sıkıntılı bir maç olarak değerlendirdiğim mücadele için önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak. İki takımın son 5 mücadelesinin 4'ünün 2-3 gol aralığında bittiğini de hatırlatmak isterim.



NICE - MONACO



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında Nice sahasında Monaco'yu konuk ediyor. Nice bu sene sezona iyi başladı. Zirve takibini sürdürüyor. Ev sahibi ekip, 5 maçtır kaybetmiyor. Bunun yanında Avrupa Ligi'nde ise aynı başarıyı gösterdiğini söylemek güç. Son olarak deplasmanda Slavia Prag'a mağlup oldular. Monaco ise ligin en tutarsız takım. Bir hafta yokları oynarken, diğer hafta çıkıp farklı bir galibiyet alabiliyor. Gol yemedikleri maç sayısı yok denecek kadar az. İki takım arasında sadece 3 puan var. Monaco'nun Bordeaux galibiyeti onları yukarı doğru taşıdı. Ev sahibi ekipte Perşembe günü oynanan deplasman maçının yorgunluğu olabilir. Monaco'nun savunma anlamında güven vermediğini de göz önüne alırsak, fileler karşılıklı havalanır.



LEVERKUSEN - M'GLADBACH



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında Bayer Leverkusen sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Leverkusen lige 3 beraberlikle başladıktan sonra vites arttırdı ve kalan 3 maçtan 9 puan çıkardı. Şu anda ligin namağlup tek takımı durumundalar. Konuk Gladbach ise 11 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Onlar da ligin ilk haftasında Dortmund'a yenildikten sonra kalan 5 maçta mağlup olmadılar. Leverkusen Perşembe günü Beer Sheva deplasmanından 3 puanla döndü. Gladbach'ta şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'ı deplasmanda 6-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. İki formda takım. İkisinin de hücum gücü oldukça yüksek. Taraf bahsine yönelmeye dahi gerek yok. Seyir zevki yüksek gollü bir karşılaşma izleriz.



LYON - ST. ETIENNE



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de 10'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Lyon sahasında St. Etienne'yi konuk edecek. Konuk ekip, ligin başlarında liderliğe kadar yükselse de sonrasında bir anda işler tersine döndü. Nantes beraberliğinin ardından çıktıkları 5 maçta sahadan puansız ayrıldılar. Bu performansları onları 13'üncü sıraya kadar düşürdü. Lyon ise 6 maçtır kaybetmiyor. Bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik aldılar. Kolay kolay yenilmiyorlar. Onlar da savunmada biraz aksıyorlar. Sene başından bu yana oynadıkları maçların sadece 2 tanesinde gol yemediler. Lyon bu sene Avrupa kupalarında da yok. Daha rahat bir fikstürleri var. İç sahada haftanın bankolarından olurlar.



