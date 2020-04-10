Kayserispor kulübü, koronavirüse yakalanan 8 personelinin yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 8 Nisan tarihinde koronavirüse yakalanan 8 personelin yeniden teste girdiğini ve bu testlerin negatif çıkarak kişilerin sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.
Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 8 Nisan tarihinde koronavirüse yakalanan 8 personelin yeniden teste girdiğini ve bu testlerin negatif çıkarak kişilerin sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.
Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın