8 idari personel koronavirüsü yendi

Kayserispor, koronavirüse yakalanan 8 idari personelinin 8 Nisan'da yapılan testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
8 idari personel koronavirüsü yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2020 01:02
Kayserispor kulübü, koronavirüse yakalanan 8 personelinin yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 8 Nisan tarihinde koronavirüse yakalanan 8 personelin yeniden teste girdiğini ve bu testlerin negatif çıkarak kişilerin sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.

Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için