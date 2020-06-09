Survivor 8 Haziran bölümünde ödül oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Ödülü Kırmızı takım kazanırken 8 Haziran Survivor Ödül oyununu kim kazandı yarışmadan önce çık merak ediliyordu. 8 Haziran 2020 tarihli Survivor 101. bölümde takımlar, ödül oyunu için heyecan verici bir parkurda karşı karşıya geldi. Görsel şovun kıyasıya mücadele ile birlikte büyük ödül oyununda Kırmızı takım ile Mavi takım, güçlerini sonuna kadar kullandılar. Ödül oyunu parkurunda yarışmacıları, çeşitli engeller ve sonunda zorlu bir atış bekliyordu.Görsel şovun yaşandığı ve akşam saatlerinde oynanan ödül oyununda Kırmızı takım, atışlarda sağladığı başarı ile Mavi takıma inanılmaz bir fark attı. Bu farkı oyunun sonuna kadar koruyan Kırmızı takım, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım oldu.Survivor 2020'de bu akşam ekrana gelen 101. Bölümde büyük bir heyecan yaşandı. Mavi takım ile Kırmızı takım, oyun öncesinde ödülün açıklanması ile adeta havalara uçtu. Alışveriş yapmak isteyen yarışmacılar, alacakları şeylerin hayalini kurarak oyuna başladılar. Görsel bir şölenin yaşandığı parkurda iki takımın yarışmacıları yoğun efor harcadılar. Survivor izleyicileri, üst düzey karşılaşmaların yaşandığı ödül oyunu seyrettiler. Zorlu mücadelede Kırmızı takım, oyunun başında üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-1'e getirdi. Bu performansları ile 10'a 2 skorla büyük ödülü kazanan takım, Kırmızı takım oldu.Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. Her hafta farklı bir ödül için yarışan iki takım, bu akşam çok farklı ve heyecan verici bir ödül için karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takım Kırmızı takım oldu. akşam saatlerinde oynanan oyun sonrasında Kırmızı takım, kazandıkları ödülün ilki olan iki spor araba ile Santa Domingo'ya gittiler. Kırmızı takım yarışmacıları, üstü açık araba ile seyahat etmenin keyfini doyasıya çıkardılar. Survivor 101. bölümde Kırmızı takımın yarışmacıları araba ile yaptıkları yolculuk sırasında yaşadıkları mutluluğu heyecan içinde anlattılar.Survivor 2020'de oyunlar öncesinde takımlar, avantaj oyunu için mücadele veriyor. Survivor'ın 101. Bölümünde ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj için bayrak yarışı oynadı. Kırmızı takımda Barış, Mavi takımda Nisa benchte arkadaşlarını desteklemek için kaldı. Diğer dörder yarışmacı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Kazanan ise Kırmızı takım oldu.