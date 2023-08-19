8 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Augsburg ile Borussia Mönchengladbach 4-4 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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8 gollü maçta kazanan çıkmadı!
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19 Ağustos 2023 18:34
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 18:35
Almanya Bundesliga 1.hafta maçında Augsburg Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Augsburg, 2-0 geriye düştü maçta 4-3 öne geçerken Mönchengladbach 90+7'de Cvancara'nın penaltıdan attığı golüyle 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibinin gollerini 29'da Elvis Rexhbecaj, 41'de Bauer, 47+7'de penaltıdan Sven Michel ve 76'da Ruben Vargas kaydetti. Gladbach'ın golleri ise 13.dakikada Itakura 27, 90+7'de Cvancara ve 37.dakikada Nathan Ngoumou'dan geldi. 

Augsburg gelecek hafta Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelirken. Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek.
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